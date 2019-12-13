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«Краснодар» — о вылете из Лиги Европы: еврокубкам говорим: «До встречи!»

«Краснодар» — о вылете из Лиги Европы: еврокубкам говорим: «До встречи!»
Футбол / Лига Европы 0

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на поражение команды «Хетафе» 0:3 и как следствие вылет из Лиги Европы.

«Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: До встречи!» — сообщается в официальном «инстаграме» клуба.

Напомним, «Краснодар» последним из российских клубов сохранял шансы на еврокубковую весну. Для выхода в плей-офф Лиги Европы ему была необходима выездная победа над «Хетафе». Матч, однако, завершился со счётом 3:0 в пользу испанского клуба.

В результате ни один из российских клубов не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Это случилось впервые за 18 лет. Кроме того, московский ЦСКА повторил антирекорд российских клубов по набранным очкам в Лиге Европы.

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