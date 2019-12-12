В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Хетафе» и завершил выступления на турнире.
Таким образом, все российские клубы вылетели из еврокубков. Напомним, «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА в любом случае не поднимется выше 4-го места в своей группе в Лиге Европы. Кроме того, «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.
Больше всех очков среди российских команд в нынешнем евросезоне набрал «Зенит» — 9. На втором месте — «Краснодар», в активе клуба семь очков. У «Локомотива» — 6 очков, у ЦСКА и «Спартака» — по два. «Арсенал» проиграл оба матча и не набрал ни одного очка.
Россия набрала 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
- 12 декабря 2019
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