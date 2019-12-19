«Тоттенхэм» готов выделить средства Моуринью на зимнее трансферное окно

«Тоттенхэм» готов предоставить средства главному тренеру команды Жозе Моуринью на приобретение игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.
Как утверждает источник, приоритетная позиция, которую хочет усилить португальский специалист, — правый защитник. Клуб рассматривает кандидатуры Максимилиана Ааронса из «Норвича» и Натана Фергюсона из «Вест Бромвича».
Гораздо более серьёзное усиление ожидает команду в летнее трансферное окно, так как в случае непродления контрактов клуб покинут защитники Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, а также полузащитник Кристиан Эриксен. Португальский тренер сказал, что ему потребуется существенная финансовая поддержка от руководства в течение следующего сезона, чтобы гарантировать, что его команда останется конкурентоспособной для борьбы в нескольких турнирах. Президент «Тоттенхэма» намекнул, что Моуринью может попытаться выручить деньги, продав Эриксена в январе. Даниэль Леви заявил, что не боится продать конкурентам датского игрока.
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