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Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира — 2019

Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира — 2019
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает пресс-служба ФИФА в «Твиттере».

В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл», красные одолели «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с «Монтерреем» Мохамед отыграл без замены.

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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