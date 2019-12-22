Спортдиректор «Баварии»: вместе с Фликом мы достигнем наших целей и в Бундеслиге, и в ЛЧ

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал решение клуба оставить Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

«То, как наши футболисты презентовали себя в течение последних недель — это касается как игры, так и характера, — подтверждает, что мы вместе с Ханси Фликом во главе команды идём правильным путём. Я рад, что мы продолжим работать и дальше. Ханси заслужил наше доверие. Я уверен, что вместе с ним мы достигнем наших целей как в Бундеслиге и Кубке Германии, так и в Лиге чемпионов», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.

«Бавария», набрав 33 очка в 17 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.