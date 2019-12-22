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Румменигге: в «Баварии» удовлетворены развитием команды и качеством игры при Флике

Румменигге: в «Баварии» удовлетворены развитием команды и качеством игры при Флике
Футбол / Германия 0

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0) высказался о работе Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера клуба.

«Не буду скрывать, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры. Результаты тоже очень хороши. Тут нет никаких контраргументов. Обе стороны довольны. Он хорошо справляется», — приводит слова Румменигге Goal.com.

С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После проигрыша с разгромным счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний специалист был отправлен в отставку.

«Бавария» набрала 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Флик: «Бавария» становится всё более сплочённой
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