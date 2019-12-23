Гвардиола: написал письмо в Премьер-лигу, чтобы сказать им спасибо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги
Клубу из Манчестера предстоит сыграть в Премьер-лиге два матча на этой неделе, между которыми будет менее 48 часов. «Манчестер Сити» отправится к «Вулверхэмптону» 27 декабря, а уже 29 декабря примет на своём поле «Шеффилд Юнайтед». Между этими матчами пройдёт всего 46 часов и 15 минут.
«Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с «Вулверхэмптоном» мы обязательно поместим игроков в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к матчу с «Шеффилд Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» занимает третье место в чемпионате Англии с 38 очками в активе в 18 турах. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», набрав 49 очков и имея в запасе один матч.
- 23 декабря 2019
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