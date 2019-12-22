Де Брёйне – гений. Он вёл игру «Сити», даже не прикасаясь к мячу

По данным статистического портала Opta, «Лестер» в 17 турах с начала сезона забил шесть голов после контратак. Это больше, чем кажется, ведь Opta учитывает не все быстрые атаки, а только забитые сразу после перехвата, совершённого на своей половине поля. На первый взгляд, это парадокс: команда в топ-4 по владению мячом, а лидирует по голам в контратаках. На второй взгляд, это отличная работа Брендана Роджерса.

Да, треугольник Ндиди/Тилеманс/Мэддисон обеспечивает контроль над центром поля, но ведь в центре атаки у «Лестера» Джейми Варди, а Варди – форвард не под комбинационный футбол. Он отлично ловит момент, чтобы оторваться от защитника – сделать рывок в штрафную или забежать за спину в самой штрафной. При Роджерсе «Лестер» выжимает из этих качеств максимум. Постоянный контроль мяча происходит без участия Варди, а пока соперники выманиваются в прессинг, форварда ищет коридоры под рывок. Это сложная комбинация, но с её помощью Роджерс решил действительно сложную проблему: пока весь «Лестер» играет во владение, Варди играет так, как если бы его команда действовала на контратаках.

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Это – прелюдия к матчу, но сам матч не соответствовал ожиданиям. «Лестер» по ходу сезона обыграл «Тоттенхэм» и «Арсенал», отобрал очки у «Челси», но главное – ни разу не отступил от своего стиля. Даже в гостях с «Ливерпулем» команда Роджерса играла от себя: держала мяч на чужой половине поля, выманивая в прессинг (выманивать в прессинг «Ливерпуль» — звучит как инструкция для самоубийц). Другими словами, подстраивая детали игры под соперника, «Лестер» в каждом матче оставался в рамках своего стиля. Прошедшее время употреблено не зря: в гостях у «Ман Сити» Роджерс отказался от стиля.

«Лестер» изменил себе. К чему это привело

«Лестер» отказался от интенсивного прессинга, от розыгрыша мяча и контроля над центром поля. От всего, что составляло основу идентичности команды. Вместо этого мы увидели типичный автобус: оборону компактным блоком, минимальное расстояние между линиями, узкое расположение игроков, максимально быстрая доставка мяча в атаку. Отчасти, действовать так заставлял «Сити». Но с самых первых минут гости демонстрировали установку подстраиваться под соперника, даже если и не собирались прижиматься так сильно. Кстати, в таком плане был смысл.

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«Сити» в нынешнем сезоне уязвим к контратакам как никогда. В ультраоборонительном стиле сыграли три команды, которые отобрали у них очки: «МЮ», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». Одновременно случился регресс в позиционных атаках. Команда больше полагается на навесы и хуже создаёт остроту в позиционных розыгрышах. В то же время, на острие у «Сити» должен был выйти не Агуэро, а Габи Жезус. Его можно хвалить за участие в прессинге, но реализация в последние пару месяцев – просто кошмар. Поэтому Роджерса можно понять: у него действительно было искушение отдать «Сити» мяч и создавать им проблемы на контратаках.



Это не трусость. Вертикализируя игру, «Лестер» играл смело, и даже рискованно. Показательный эпизод с голом Варди. Сеюнджу так спешил доставить мяч в атаку, что обрезался. Повезло, что отскок выиграл Чилуэлл, который сделал то же самое – пробросил мяч вдоль бровки, откуда Барнс ускорил атаку ещё сильнее: отдал длиннющий вертикальный пас на ход Варди.

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Пара центральных защитников Фернандиньо-Отаменди просто создана для рывков за спину. Бразилец медленный, А аргентинец ошибается позиционно. Собственно, гол это и показал. Фернандиньо занимал правильную позицию, но проиграл рывок и упустил Джейми, а Отаменди, вместо того, чтобы мчаться страховать партнёра и перекрывать линию удара, пешком сторожил центральную зону, в которой вообще никого не было.

В первом тайме был ещё один похожий момент: Варди открылся под пас из глубины, только на этот раз не обогнал Фернандиньо, а обыграл Отаменди, потом пробил в ближний угол. Это был умышленный приём, который гости пытались применить каждый раз при перехвате на своей половине поля.



Пусть и не стоит ругать план «Лестера» за трусость, зато его можно критиковать за другие недостатки. Роджерс отказался от привычной игры, но играть в позиционной обороне его команда просто не привыкла. Возможно, настолько низкий блок не был частью тренерского плана: после игры Роджерс пожаловался, что команда забила первой, но при этом играла недостаточно интенсивно. Только после 40 минуты первого тайма «Лестер» вывел владение мячом на стандартную автобусную цифру в 30%. До этого были стыдные даже для автобуса 27%. В любом случае, компактная защита «Лестера» по сравнению с «Ньюкаслом», «МЮ» и «Вулверхэмптоном» имела одну важную особенность.



Игроки дисциплинированно сохраняли минимальное расстояние друг от друга. За счёт этого «Лестер» было трудно пройти по центру, но команда оказалась уязвима к быстрым переводам с фланга на фланг. После таких переводов вингеры «Сити» получали свободу.

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Эпизод, который иллюстрирует эту уязвимость, случился ещё при счёте 0:0. Марез получил перевод с противоположного фланга. Его никто не накрывал в момент приёма мяча, поэтому Рияд успел набрать скорость в комфортных условиях. Он тут же поймал пару соперников на противоходе и вложил мяч в ногу Жезусу в трёх метрах от ворот. Тот забыл пробить, мяч фактически просто отскочил от Жезуса в сторону ворот, но момент был на 100% голевой.

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Ответный гол «Сити» случился после смещения Мареза с фланга. Стерлинг заработал пенальти после того, как в одиночестве получил мяч на фланге и успел набрать скорость, прежде чем его встретил защитник. Два гола из трёх и ещё один явный голевой момент – всё это «Сити» создал из-за того, что компактная оборона «Лестера» играла слишком узко, не успевая прикрыть всю ширину поля при быстрых переводах мяча.

После перерыва «Сити» испугался. Ненадолго

Во втором тайме «Лестер» заиграл так, как играет с начала сезона. Отобрал у «Сити» мяч и попробовал контролировать центр. Ну, то есть не совсем отобрал. Но очень старался и даже довёл процент владения до 60% в первые 15 минут после перерыва. И даже провёл одну фирменную атаку через фланг с прострелом в расчёте на то, что форвард выиграет касание. Только Варди и Барнс поменялись местами: Варди пасовал, а Барнс бил, поэтому потенциал момента не был раскрыт полностью.



«Сити» прижимался и до середины тайма не мог выровнять игру. В промежутке с 46 по 60 минуту вся тройка нападения хозяев сделал восемь пасов. Хосеп Гвардиола каждую секунду показывал встречать выше. В этом отрезке были две опасные контратаки «Сити» и опасная атака «Лестера» — ни одна команда не контролировала игру, но теперь уже хозяева не показывали свой футбол.

«Сити» был плохо готов к «Ньюкаслу». Гол Шелви – вина тренерского штаба Кевин де Брёйне провёл выдающийся матч, но этого не хватило.

Трудно сказать, что было бы, если бы «Лестер» с первых минут боролся за инициативу. Вариантов полно: дыр-дыр с семью-восемью голами, или разгром самонадеянных гостей, или сенсация. По тому, что получилось у «Лестера» в реальности, складывается ощущение, что они могли рассчитывать на лучший результат. Даже в рамках неудобного стиля они долго были в игре. Даже в рамках неудобного стиля первые голы «Сити» — гомеопатический пенальти и рикошет. К счастью для Гвардиолы, у него в команде был Кевин Де Брёйне. Его индивидуальное мастерство помогло убить интригу, но ещё до этого он влиял на игру больше всех.

Гениальный вечер де Брёйне

Для начала абзац цифр. Де Брёйне отдал семь пасов под удар (весь «Лестер» меньше), 25 пасов в атакующую треть поля (второй результат на поле) и сделал пять отборов (все попытки удачные, лучший в обеих командах). Цифры не самые очевидные, поэтому давайте с ними разберёмся.



Бельгиец блистал в атаке. В компактных построениях «Лестера» находил крошечные коридоры и отправлял в них партнёров. То, что он не забил сам (помешали штанга и сейв) и отдал всего один голевой пас – несправедливость. Но кроме того, что он постоянно обострял игру, он был полезен в том, что статистика не учитывает.



Де Брёйне постоянно смещался в зону Чилуэлла при позиционных атаках. Великолепный приём против узкой команды: Марез и так получал свободу, когда открывался широко, а с подключениями де Брёйне Чилуэллу становилось уже совсем не до алжирца. После матча они вдвоём пришли на пресс-конференцию и сказали, что хорошо понимают друг друга и знают, в какой момент какую зону перегружать. Звёздный матч Мареза (гол, момент для Жезуса, два удара, которые вытащил вратарь) – во многом заслуга Де Брёйне, который усугублял слабость «Лестера», уводя от Рияда игрока и создавая пространство. Так он работал без мяча, а образец его работы с мячом – третий гол: роскошный проход для нарезок в Youtube.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В принципе, этого уже достаточно, чтобы считаться лучшим игроком матча, но Де Брёйне ещё и управлял прессингом «Сити». Точнее, был метрономом этого прессинга: задавал темп. Огромный объём работы без мяча – нетипичная работа для игрока такого таланта, тем ценнее, что Кевин её проделал.

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Что ещё нужно знать о матче

Жезус забил, но не убедил. Моменты, которые он упускает, уже несколько раз стоили команде очков. Сейчас этого не произошло, но у Габи опять был момент, в котором забивать нужно обязательно.



«Сити» ещё не преодолел кризис. «Лестер» не смог закрыться так, как более типичные автобусы. «Сити» наказал за это, но это не гарантия того, что в матче с командой, которая лучше перестраивается с фланга на фланг, игроки Гвардиолы не вернутся к бесконечным навесам.



Голевой пас Барнса на Варди – единственный пас в первом тайме, который он сделал на чужой половине поля. В принципе, это всё, что нужно знать об автобусе, на котором «Лестер» приехал в Манчестер. Ну и зачем?

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В материале использованы данные Opta.



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