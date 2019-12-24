Экс-наставник сборной России: Кудряшов пригодился бы «Локомотиву» и ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о будущем защитника Фёдора Кудряшова, пребывающего в статусе свободного агента.



«Фёдор Кудряшов — значимый игрок для нашего футбола. Пригодился ли бы он командам РПЛ? Это всё дело вкусовых пристрастий, его возможностей вписаться в тот или иной коллектив. Кудряшов найдёт себе клуб, но говорить о том, что он будет завтра нарасхват, я не берусь. Команды уже сыгранные, у некоторых финансовые сложности, да и нужно учитывать игровые пристрастия клубов. Он попадёт в какую-то из команд, но это не значит, что завтра за ним выстроится очередь. Так в футболе просто не бывает. Не понимаю, почему «Сочи», имея большие преимущества перед другими клубами, расстался с игроком такого калибра.



ЦСКА он мог бы помочь, там как раз Щенников немного недобирает форму. Он может играть и в «Локомотиве» как флангового защитника, так и левого центрального защитника. Кудряшовым интересуются турецкие клубы? Мы не знаем, по каким причинам он в прошлый раз покинул чемпионат Турции. Куда ему пойти? Возможно, в Турции большие деньги, может, и в российском клубе большие деньги будут. Он сделает выбор самостоятельно. Нужно же учитывать, какие у него могут быть притязания, может, финансовые возможности ослабли, ему нужно заработать, или же ему нужно обязательно играть, проявлять себя и выступать за сборную. Нужно выбирать из тех коллективов, где он будет обязательно играть, и в то же время выбрать команду хорошего уровня, нужно же быть на виду Черчесова. Это будет одна из последних команд для него, нужно выбирать так, чтобы совпали все звёзды: тренер должен быть заинтересован в нём, а сам он должен понимать, что это его команда», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Кудряшовым интересуются в Турции, Швейцарии и Катаре. Игрок хочет остаться в России