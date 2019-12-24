Кудряшовым интересуются в Турции, Швейцарии и Катаре. Игрок хочет остаться в России

Как стало известно «Чемпионату», у бывшего защитника «Сочи» Фёдора Кудряшова, в настоящее время пребывающего в статусе свободного агента, есть несколько вариантов продолжения карьеры.



32-летним футболистом интересуются три турецких клуба: «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир», за который он уже выступал ранее. Также Фёдором интересуется «Цюрих» и команда из Катара. При этом сам Кудряшов хотел бы остаться в России, но пока у него нет конкретных вариантов. Поэтому если в ближайшее время не будет предложения от российских клубов, то защитник примет одно из имеющихся предложений.



Кудряшов перешёл в «Сочи» летом этого года и покинул клуб в середине декабря. Ранее защитник выступал за «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Спартак» и другие команды.

«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым