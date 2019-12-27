Голы Фирмино и бильярдный удар Александера-Арнольда – в обзоре игры «Лестер» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии одержал разгромную победу над «Лестер Сити». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе победителей дублем отличился Роберто Фирмино и ещё по разу забивали Джеймс Милнер и Трент Александер-Арнольд.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.
В 20-м туре АПЛ «лисы» 28 декабря на выезде сыграют с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а красные на следующий день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».
Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
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