Голы Фирмино и бильярдный удар Александера-Арнольда – в обзоре игры «Лестер» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии одержал разгромную победу над «Лестер Сити». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отличился Роберто Фирмино и ещё по разу забивали Джеймс Милнер и Трент Александер-Арнольд.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.

В 20-м туре АПЛ «лисы» 28 декабря на выезде сыграют с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а красные на следующий день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».

Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

Турнирная таблица АПЛ.