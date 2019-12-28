Гвардиола: нереалистично думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги встречи 19-го тура с «Вулверхэмтоном» (2:3).
«Очень тяжело 80 минут играть 10 на 11, это вызов. Мы не смогли удержать результат. Теперь мы должны думать только о следующей игре и о том, чтобы выиграть оставшиеся матчи. Игроки «Манчестер Сити» не чувствуют сожаления, они отдали всё на поле.
«Вулверхэмптон» бился невероятным образом. Но мы всё равно могли избежать пропущенных голов.
Нереалистично думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль». У нас нет оснований думать о чемпионской гонке. Мне каждый раз задают этот вопрос, ответ всё тот же», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) — пятое.
В 20-м туре «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Вулверхэмптон» на выезде сыграет с «Ливерпулем».
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