Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Райола: сердце Погба принадлежит «Манчестер Юнайтед», но клуб должен выигрывать титулы

Райола: сердце Погба принадлежит «Манчестер Юнайтед», но клуб должен выигрывать титулы
Футбол / Англия 0

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что его клиент любит свой клуб. В то же время Райола добавил, что «Манчестер Юнайтед» нужно бороться за титулы, иначе Погба необходимо перейти в другой клуб. Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб не будет продавать Погба зимой.

«Поль всегда уважал «Манчестер Юнайтед», так будет до тех пор, пока «Манчестер Юнайтед» уважает Погба. Сульшер сказал, что Поль не будет, всё в порядке, мы с ним согласны.

У Поля небольшие проблемы из-за травмы. Сейчас наш приоритет — исправить эту ситуацию. Погба хочет добиваться успеха с «Манчестер Юнайтед». Он — профессионал, его сердце принадлежит «МЮ».

Может ли он провести долгую карьеру в Манчестере? Да, но для этого клуб должен биться за титулы в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Разве в этом есть что-то удивительное? Разве я один беспокоюсь о «Манчестер Юнайтед»? Разве не беспокоится владелец и каждый фанат клуба?», — цитирует Райолу Sky Sports.

Источник: «Манчестер Юнайтед» не позволит Погба уйти зимой
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019