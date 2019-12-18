Источник: «Манчестер Юнайтед» не позволит Погба уйти зимой

«Манчестер Юнайтед» не позволит полузащитнику Полю Погба покинуть команду в январское трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.
Французский полузащитник уже два месяца отсутствует из-за травмы голеностопа и пропустит ещё несколько дней из-за болезни, с которой он вернулся после свадьбы брата в минувшую пятницу.
У футболиста остаётся 18 месяцев по контракту с «Манчестер Юнайтед» с опцией продления ещё на один год, но Погба сказал клубу, что не намерен подписывать новое соглашение с английским грандом. Француз не раз говорил, что готов к новому вызову. На игрока сразу наметились такие клубы, как «Реал» или «Барселона». Также ходили слухи о его возможном возвращении в «Ювентус», за который он выступал в период с 2012 по 2016 год.
Однако источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» настаивает на том, что их позиция остаётся прежней, и Погба не будет продан. Даже учитывая тот факт, что клуб планирует подписать двух новых центральных полузащитников до начала следующего сезона.
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