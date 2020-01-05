Главный тренер сборной Швеции: Ибрагимович может связаться с нами, если передумает

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон не исключил возвращения форварда «Милана» Златана Ибрагимовича в национальную команду.



«Как я уже говорил, игроки, которые отказались от выступлений за сборную, могут снова связаться со мной и сказать, что вновь заинтересованы в игре за национальную команду. Тогда мы возьмём их. Это не так уж сложно. Ибрагимович может связаться с нами, если почувствует, что передумал», — приводит слова Андерссона Fotbollskanalen.



Напомним, Ибрагимович объявил о завершении международной карьеры в 2016 году. Сборная Швеции ранее обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Шведская команда сыграет в группе Е со сборными Польши, Испании и победителем стыковых матчей пути В.

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