Главный тренер сборной Швеции: Ибрагимович может связаться с нами, если передумает
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон не исключил возвращения форварда «Милана» Златана Ибрагимовича в национальную команду.
«Как я уже говорил, игроки, которые отказались от выступлений за сборную, могут снова связаться со мной и сказать, что вновь заинтересованы в игре за национальную команду. Тогда мы возьмём их. Это не так уж сложно. Ибрагимович может связаться с нами, если почувствует, что передумал», — приводит слова Андерссона Fotbollskanalen.
Напомним, Ибрагимович объявил о завершении международной карьеры в 2016 году. Сборная Швеции ранее обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Шведская команда сыграет в группе Е со сборными Польши, Испании и победителем стыковых матчей пути В.
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