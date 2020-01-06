«Ювентус» выкупит северокорейского форварда «Кальяри», чтобы продать в Катар

Нападающий туринского «Ювентуса» Кван Сон Хан, права на которого принадлежат «Кальяри», продолжит карьеру в Катаре.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, следующей командой 21-летнего северокорейского футболиста станет «Аль-Духаиль». При этом для начала «Ювентус» выкупит права на игрока у «Кальяри» и только затем продаст в катарский клуб.



Кван Сон Хан перешёл в «Кальяри» в 2015 году, а в сентябре прошлого года присоединился к «Ювентусу» на правах аренды. При этом за основную команду бьянконери форвард не провёл ни одного матча и играл за состав U23.



В настоящее время за «Аль-Духаиль» выступают ещё двое бывших футболистов «Ювентуса» – защитник Мехди Бенатиа и нападающий Марио Манджукич.

Манджукич забил в дебютном матче за «Аль-Духаиль», но гол отменили после использования VAR