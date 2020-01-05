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Манджукич забил в дебютном матче за «Аль-Духаиль», но гол отменили после использования VAR

Манджукич забил в дебютном матче за «Аль-Духаиль», но гол отменили после использования VAR
Футбол / Прочие турниры 0

Хорватский нападающий Марио Манджукич дебютировал за катарский клуб «Аль-Духаиль». 33-летний футболист принял участие в домашнем матче 12-го тура Лиги звёзд с «Катар СК».

На 12-й минуте Манджукич отправил мяч в ворота соперника, но гол отменили после использования VAR. В итоге встреча завершилась со счётом 0:0.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Манджукич стал игроком «Аль-Духаиля» в это зимнее трансферное окно. Ранее хорватский форвард выступал за туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико», мюнхенскую «Баварию», «Вольфсбург», загребское «Динамо», «Загреб» и «Марсонию».

В сезоне-2018/19 Марио записал в актив 10 мячей и 6 результативных передач в 33 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Манджукич заработает в «Аль-Духаиле» более € 10 млн
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