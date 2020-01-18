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Зане прекратил сотрудничать с агентством Бекхэма, чтобы перейти в «Баварию»

Зане прекратил сотрудничать с агентством Бекхэма, чтобы перейти в «Баварию»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане всё ещё хочет перейти в мюнхенскую «Баварию». Для этого трансфера 24-летний футболист подписал контракт с агентством LIAN Sports, сообщает Sport1.de.

Ранее интересы Зане представляла компания DB Ventures Limited, которой управляет бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм. Немец надеется, что смена агентства поможет ему перейти в «Баварию».

Напомним, летом 2019 года Лерой был близок к трансферу в стан действующих чемпионов Бундеслиги, но тогда сделка сорвалась из-за тяжёлой травмы форварда.

В прошлом сезоне Зане забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Зане был близок к переходу в «Баварию» летом. С «Ливерпулем» должен был сыграть Марез
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