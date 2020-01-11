Зане был близок к переходу в «Баварию» летом. С «Ливерпулем» должен был сыграть Марез

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, продолжающий восстановление после травмы связок колена, полученной в августе в победном матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем», не должен был играть в той встрече.
По информации The Athletic, на тот момент немец был близок к переходу в «Баварию» и не должен был выходить на поле. Ожидалось, что сделка будет закрыта до закрытия летнего трансферного окна.
Тренерский штаб «горожан» планировал задействовать не Зане, а нападающего Рияда Мареза. Однако сделать это помешало опасение нарушения допинговых правил. Форвард, выступивший в составе сборной Алжира на Кубке африканских наций, боролся с простудой и использовал спрей для носа по рекомендации врачей национальной команды. В «Манчестер Сити» не имели возможности узнать состав лекарства и предпочли не рисковать, оставив Рияда вне заявки на матч с «Ливерпулем».
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