Холанд: пришёл в «Боруссию», чтобы забивать голы. Хороший дебют

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал свой дебют за клуб в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом». Норвежец помог «шмелям» совершить камбэк и добиться победы со счётом 5:3, оформив хет-трик после выхода на замену.



«Я пришёл сюда, чтобы забивать голы, и это хороший дебют для меня. Нам нужно просто идти от матча к матчу, а там посмотрим, что произойдёт. Что касается болельщиков, то, если вы посмотрите на эту поддержку, вы поймёте, почему так круто играть перед ними. Когда на трибунах такие страстные фанаты, игроки получают ещё больше удовольствия от футбола», — сказал Холанд в видеоинтервью, размещённом в «твиттере» Бундеслиги.



Холанд перебрался в «Боруссию» в декабре прошлого года из «Ред Булл Зальцбург». Нападающий подписал с дортмундским клубом контракт до 2024 года.

Холанд сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». Он вышел на замену во втором тайме Дебют мечты!