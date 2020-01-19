Главный тренер «Монтеррея» подтвердил возможность перехода Краневиттера

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Рикардо подтвердил возможность перехода полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера в мексиканский клуб.



«Посмотрим, как получится. Да, мы рассматриваем возможность приглашения Краневиттера. Чем больше качественных футболистов в составе команды, тем лучше мы проведём сезон», — приводит слова Рикардо Superlider.



Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями не отметился. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, занимает первое место.

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн