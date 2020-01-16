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«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Футбол / РПЛ 0

Мексиканский «Монтеррей» может официально объявить о трансфере полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера уже в пятницу, 17 января. Об этом сообщает TUDN.

Согласно информации источника, за 26-летнего хавбека «Монтеррей» заплатит порядка € 7 млн.

Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, занимает первое место.

Гендиректор «Зенита»: нашли решение, которое соответствует интересам Краневиттера и клуба
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