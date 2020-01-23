Переход Хёведеса из «Локомотива» в «Кёльн» сорвался
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес, вероятно, не перейдёт в «Кёльн» в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Bild, по итогам переговоров возвращение 31-летнего футболиста на родину сорвалось. По информации издания, клубы согласовали аренду, однако Бенедикт не захотел уезжать обратно в Россию по её истечении и попытался настоять на включении в договор обязательства выкупа за € 1,5 млн на случай вылета команды во вторую Бундеслигу по итогам сезона. Однако немецкий клуб отказался от этого условия.
Хёведес защищает цвета «Локомотива» с 2018 года, а ранее выступал за «Шальке-04» и «Ювентус». В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и получил 1 жёлтую карточку.
«Кёльн» хочет арендовать Хёведеса с опцией выкупа. «Локомотив» настаивает на продаже
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