Переход Хёведеса из «Локомотива» в «Кёльн» сорвался

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес, вероятно, не перейдёт в «Кёльн» в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Bild, по итогам переговоров возвращение 31-летнего футболиста на родину сорвалось. По информации издания, клубы согласовали аренду, однако Бенедикт не захотел уезжать обратно в Россию по её истечении и попытался настоять на включении в договор обязательства выкупа за € 1,5 млн на случай вылета команды во вторую Бундеслигу по итогам сезона. Однако немецкий клуб отказался от этого условия.



Хёведес защищает цвета «Локомотива» с 2018 года, а ранее выступал за «Шальке-04» и «Ювентус». В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и получил 1 жёлтую карточку.

«Кёльн» хочет арендовать Хёведеса с опцией выкупа. «Локомотив» настаивает на продаже