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Комличенко 24 января пройдёт медосмотр в «Динамо»

Комличенко 24 января пройдёт медосмотр в «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко завтра, 24 января, пройдёт медицинское обследование в московском «Динамо».

Если всё будет в порядке, футболист подпишет с динамовцами контракт на 4,5 года.

24-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» он перешёл в январе 2019 год, сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии (во всех — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (двух — с пенальти), а также получил шесть жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

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