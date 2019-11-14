«Чуть ли не квартиру искал в Москве». Комличенко — о сорвавшемся переходе в ЦСКА

Нападающий «Млада-Болеслава» и сборной России Николай Комличенко поделился подробностями о несостоявшемся переходе в ЦСКА в летнее трансферное окно.



«С ЦСКА всё тянулось недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала всё. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа. Странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там и вернёшься расстроенный, немотивированный».



В основном всё шло через агента. Напрямую общался только с руководителем селекционного отдела Максимом Дюковым: «Комли, ты как, готов к нам?». Это уже 29-е число — давно готов, пора. Пообещал: «Буду работать, делать всё, что требуется». — «Окей, ждём на медосмотр». Чемоданное настроение было, одной ногой перешёл, уже чуть ли не квартиру искал в Москве.



Узнал, что сделка сорвалась, 30–31 августа. Летел в сборную и уже понимал, что не получится. ЦСКА до последнего пытался договориться с «Младой», вплоть до конца месяца, но получил отказ: «Ребята, всё. И так огромную скидку сделали, извините», — цитирует Комличенко Sport24.

Комличенко: для «Галатасарая» был 3-м вариантом. Дзюба — 2-м, Фалькао — 1-м