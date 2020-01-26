Выиграй мяч и футболку с автографом Андрея Тихонова!

«Чемпионат» в «Инстаграме» проводит розыгрыш футболки и мяча с автографом бывшего игрока «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова.



По итогам розыгрыша будет выбрано два победителя. Один счастливчик получит мяч, а второму достанется не просто футболка с подписью легенды футбола, а игровая форма сборной России на Кубке Легенд с фамилией или ником победителя.



Участникам достаточно подписаться на страницы «Чемпионата» и Кубка Легенд в «Инстаграме» и отметить двух друзей в комментариях к этому посту.



Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд имени Константина Ерёменко стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал 11-м для российской сборной.