Выиграй мяч и футболку с автографом Андрея Тихонова!

«Чемпионат» в «Инстаграме» проводит розыгрыш футболки и мяча с автографом бывшего игрока «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова.
По итогам розыгрыша будет выбрано два победителя. Один счастливчик получит мяч, а второму достанется не просто футболка с подписью легенды футбола, а игровая форма сборной России на Кубке Легенд с фамилией или ником победителя.
Участникам достаточно подписаться на страницы «Чемпионата» и Кубка Легенд в «Инстаграме» и отметить двух друзей в комментариях к этому посту.
Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд имени Константина Ерёменко стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал 11-м для российской сборной.
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