«Чемпионат» открывает вакансию креативного SMM-редактора (полная занятость, работа в офисе). Обязателен длительный опыт работы в SMM-сообществах. Это могут быть и личные проекты.

Ключевые навыки: SMM, Adobe Photoshop, графический дизайн, креативность, грамотность, обработка изображений, копирайтинг, обучение и развитие.

Будет плюсом: английский язык, фотомонтаж, Sony Vegas.

Обязанности

Непосредственная разработка графических изображений (мемов, инфографики и т.д.).

Еженедельное и ежедневное планирование креативного контента для всех аккаунтов в соцсетях Championat.com.

Создание контент-плана выхода креативного контента и работа по нему.

Креативная отработка в соцсетях спортивных «молний».

Генерация идей для визуалов, фото, видео, конкурсов, подводок к постам.

Разработка подводок к постам в рамках контент-плана креативного контента.

Мы возьмём тебя на работу, если ты:

как рыба в воде ориентируешься в мире спорта. Знание других популярных в соцсетях тематик (кино, игры, музыка и т.д.) будет плюсом;

отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя, причём не только в текстах, но и в визуалах;

можешь придумать мем или инфографику на любую достойную этих видов контента тему;

умеешь пользоваться графическими редакторами на достойном уровне;

страдаешь аллергией на однообразный и банальный контент в соцсетях;

давно мечтаешь сделать крутой спортивный Tik-Tok;

готов не отключаться в выходные и добавлять креатива в любой момент;

хочешь делать контент для соцсетей, которым поставил бы «лайк» сам Илон Маск;

знаешь, как написать подводку к постам про спорт небанально, friendly и красиво;

грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;

знаешь английский на уровне Upper Intermediate.



P.S. Если что-то из этого списка отсутствует, мы готовы научить.

Что мы предлагаем

Работу в редакции лидирующего спортивного медиа.

Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя.

Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент.

Полное соблюдение ТК РФ.

Качественную медицинскую страховку.

Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной.

Возможность участвовать в конференциях, митапах.

Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе.

Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.



График работы — 5/2.

Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@mail.ru.