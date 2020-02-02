«Бёрнли» и «Арсенал» не выявили победителя в матче АПЛ
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси.
Команды нанесли практически равное количество ударов по воротам. По владению мячом лучше оказался «Арсенал». Счёт, однако, так и не был открыт.
«Арсенал», набрав 31 очко, поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (31) — на 11-м месте.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
В следующем туре лондонский клуб на своём поле встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 16 февраля. «Бёрнли» на выезде сыграет с «Саутгемптоном» (15 февраля).
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:48
-
17:26
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:42
-
16:33
-
16:27
-
16:19«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» Эксклюзив
-
16:10
-
15:58
-
15:53
-
15:40
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
15:05
-
15:01
-
14:42
-
14:28
-
14:19
-
14:08
-
14:05
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:14
-
12:59
-
12:57
Партнерский контент