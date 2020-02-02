«Бёрнли» и «Арсенал» не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси.

Команды нанесли практически равное количество ударов по воротам. По владению мячом лучше оказался «Арсенал». Счёт, однако, так и не был открыт.

«Арсенал», набрав 31 очко, поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (31) — на 11-м месте.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

В следующем туре лондонский клуб на своём поле встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 16 февраля. «Бёрнли» на выезде сыграет с «Саутгемптоном» (15 февраля).