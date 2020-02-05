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«Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром» в контрольном матче

«Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром» в контрольном матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Турции «Ахмат» встречался с клубом «Железничар» из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

В составе грозненской команды дублем отметился нападающий Магомед Митришев, который отличился на 48-й и 70-й минутах соответственно.

Грозненский «Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч после перерыва в чемпионате России грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом». Лидером турнира является «Зенит» (45).

В нынешнем сезоне «Железничар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Лидером соревнований на текущий момент является «Сараево».

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