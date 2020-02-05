«Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром» в контрольном матче

В товарищеском матче на сборе в Турции «Ахмат» встречался с клубом «Железничар» из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.



В составе грозненской команды дублем отметился нападающий Магомед Митришев, который отличился на 48-й и 70-й минутах соответственно.



Грозненский «Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч после перерыва в чемпионате России грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом». Лидером турнира является «Зенит» (45).



В нынешнем сезоне «Железничар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Лидером соревнований на текущий момент является «Сараево».