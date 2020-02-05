«Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром» в контрольном матче
В товарищеском матче на сборе в Турции «Ахмат» встречался с клубом «Железничар» из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.
В составе грозненской команды дублем отметился нападающий Магомед Митришев, который отличился на 48-й и 70-й минутах соответственно.
Грозненский «Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч после перерыва в чемпионате России грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом». Лидером турнира является «Зенит» (45).
В нынешнем сезоне «Железничар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Лидером соревнований на текущий момент является «Сараево».
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
20:04
-
19:59
-
19:53
-
19:38
-
19:27
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:21
-
18:04
-
18:02
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:16
-
16:59
-
16:52
-
16:48
-
16:37
-
16:25
-
16:14
-
16:10
-
15:58
-
15:55
-
15:37
-
15:25
-
15:03
-
14:55
-
14:53
-
14:39
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:02
Партнерский контент