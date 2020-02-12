Иванович: Абрамович изменил мир футбола

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Для меня Абрамович является одним из самых важных людей в моей карьере. Я буду повторять это снова и снова. Особенно когда я только-только оказался в «Челси», он поддерживал меня, и я очень сильно это ценю.

Думаю, что он изменил мир футбола. Абрамович был первым, кто серьёзно вложился в футбол, и после него многие клубы поддержали эту идею. Он очень умный человек и, конечно же, добился больших успехов. Надеюсь, что скоро смогу увидеть его на «Стэмфорд Бридж».

«Зенит» располагается на первом месте в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне, набрав 45 очков в 19 турах. Клуб из Санкт-Петербурга опережает занимающий второе место «Краснодар» на 10 очков.