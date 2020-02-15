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Тренер «Норвича» Фарке — о голе «Ливерпуля»: это было волшебство от Мане

Тренер «Норвича» Фарке — о голе «Ливерпуля»: это было волшебство от Мане
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке дал комментарий после домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1). Единственный гол забил нападающий красных Садио Мане на 78-й минуте.

«Это разочаровывает, поскольку сегодня мы многое сделали, чтобы добиться задуманного. Это было волшебство от Садио Мане, он принёс победу «Ливерпулю» в этой встрече.

Нам нужно эффективно использовать свои шансы. Когда два наших игрока выходят на вратаря, момент должен заканчиваться голом, но, к сожалению, мы упустили эту возможность.

Нам противостояла лучшая команда в мире. Обидно, что «Ливерпуль» забил во время отрезка, когда мы больше контролировали мяч. Были близки к хорошему результату, но должны принять поражение», — приводит слова Фарке BBC со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.

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