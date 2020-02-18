Моуринью: в этом сезоне на Сона уже рассчитывать не буду

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о состоянии нападающего Сон Хын Мина.



«Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Всё слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будем играть при помощи тех, кто у нас есть. Я в этом сезоне на Сон Хын Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-атташе», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.



В этом сезоне Сон Хын Мин принял участие в 21 матче в английской Премьер-лиге. Форвард сборной Южной Кореи забил 9 голов и стал автором 8 результативных передач.

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