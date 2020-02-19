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Мората: не хотел бы встретиться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Мората: не хотел бы встретиться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о том, кого он считает главными претендентами на победу в Лиге чемпионов.

«Я считаю, что „Ливерпуль“ и „Ювентус“ являются лучшими командами в Лиге чемпионов. Я не хотел бы вновь встретиться с „Ювентусом“. Думаю, что они вместе с „Ливерпулем“ и „ПСЖ“ являются главными фаворитами турнира. Впрочем, в Лиге чемпионов нельзя ничего сказать точно», — приводит слова Мораты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала со счётом 1:0. Ответная игра «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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