Переход Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» — самый дорогой трансфер зимы в РПЛ

Сегодня, 22 февраля, в России закрылось зимнее трансферное окно. По его итогам самым дорогим приобретением стал переход нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» за € 7 млн.
Самые дорогие трансферы зимы в РПЛ
1. Иван Игнатьев («Краснодар» → «Рубин») — € 7 млн
2. Кристиан Куэвас («Краснодар» → «Сантос») — € 6 млн
3. Матиас Краневиттер («Зенит» → «Монтеррей») — € 5,9 млн
4. Дмитрий Скопинцев («Краснодар» → «Динамо») — € 4,3 млн
5. Николай Комличенко («Млада-Болеслав» → «Динамо») — € 3,5 млн
6. Юнес Намли («Краснодар» → «Колорадо Рэпидз») — аренда за € 1,5 млн
7. Фёдор Смолов («Локомотив» → «Сельта») — аренда за € 700 тыс.
8. Александр Соболев («Крылья Советов» → «Спартак») — аренда за € 500 тыс.
9. Педро Роша («Спартак» → «Фламенго») — аренда за € 500 тыс.
10. Дарко Йевтич («Лех» → «Рубин») — € 500 тыс.
11. Илья Шкурин («Динамо-Брест» → ЦСКА) — € 500 тыс.
12. Эрик Варданян («Пюник» → «Сочи») — € 500 тыс.
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