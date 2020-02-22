Переход Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» — самый дорогой трансфер зимы в РПЛ

Сегодня, 22 февраля, в России закрылось зимнее трансферное окно. По его итогам самым дорогим приобретением стал переход нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» за € 7 млн.

Самые дорогие трансферы зимы в РПЛ

1. Иван Игнатьев («Краснодар» → «Рубин») — € 7 млн

2. Кристиан Куэвас («Краснодар» → «Сантос») — € 6 млн

3. Матиас Краневиттер («Зенит» → «Монтеррей») — € 5,9 млн

4. Дмитрий Скопинцев («Краснодар» → «Динамо») — € 4,3 млн

5. Николай Комличенко («Млада-Болеслав» → «Динамо») — € 3,5 млн

6. Юнес Намли («Краснодар» → «Колорадо Рэпидз») — аренда за € 1,5 млн

7. Фёдор Смолов («Локомотив» → «Сельта») — аренда за € 700 тыс.

8. Александр Соболев («Крылья Советов» → «Спартак») — аренда за € 500 тыс.

9. Педро Роша («Спартак» → «Фламенго») — аренда за € 500 тыс.

10. Дарко Йевтич («Лех» → «Рубин») — € 500 тыс.

11. Илья Шкурин («Динамо-Брест» → ЦСКА) — € 500 тыс.

12. Эрик Варданян («Пюник» → «Сочи») — € 500 тыс.