«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад»

В 25-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Валенсию». Матч прошёл на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершился со счётом 3:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте усилиями полузащитника Микеля Мерино. Под занавес первого тайма, на 1-й компенсированной минуте, защитник Начо Монреаль удвоил преимущество баскской команды. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, хавбек Аднан Янузай точным ударом довёл счёт до разгромного.



В составе «летучих мышей» участие в матче принял полузащитник Денис Черышев. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и участвовал в игре до её завершения.



«Реал Сосьедад», набрав 40 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (38) опустилась на восьмую строчку.



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020