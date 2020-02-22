«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад»

В 25-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Валенсию». Матч прошёл на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершился со счётом 3:0.
Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте усилиями полузащитника Микеля Мерино. Под занавес первого тайма, на 1-й компенсированной минуте, защитник Начо Монреаль удвоил преимущество баскской команды. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, хавбек Аднан Янузай точным ударом довёл счёт до разгромного.
В составе «летучих мышей» участие в матче принял полузащитник Денис Черышев. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и участвовал в игре до её завершения.
«Реал Сосьедад», набрав 40 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (38) опустилась на восьмую строчку.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
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