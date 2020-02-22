Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад»

«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад»
Футбол / Испания 0

В 25-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Валенсию». Матч прошёл на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершился со счётом 3:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте усилиями полузащитника Микеля Мерино. Под занавес первого тайма, на 1-й компенсированной минуте, защитник Начо Монреаль удвоил преимущество баскской команды. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, хавбек Аднан Янузай точным ударом довёл счёт до разгромного.

В составе «летучих мышей» участие в матче принял полузащитник Денис Черышев. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и участвовал в игре до её завершения.

«Реал Сосьедад», набрав 40 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (38) опустилась на восьмую строчку.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Испания - Примера. 25-й тур
22 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мерино – 12'   2:0 Монреаль – 45+1'   3:0 Янузай – 48'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020