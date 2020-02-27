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Маркизио: «Ювентус» заслужил победу в Лиге чемпионов

Маркизио: «Ювентус» заслужил победу в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о неудачах туринского клуба в Лиге чемпионов. Маркизио признал, что его до сих пор расстраивает отсутствие трофея в собственной коллекции.

«Меня не злит, что я не выиграл восьмой «скудетто» с «Ювентусом». Я выиграл восьмой чемпионат страны в России. Меня больше беспокоит, что я не выиграл Лигу чемпионов, когда у клуба был такой успешный цикл развития. Надеюсь, что мои бывшие одноклубники смогут выиграть Лигу чемпионов. Они заслужили это, учитывая все жертвы, на которые пошли», — сказал Маркизио в интервью DAZN.

«Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил в гостях «Лиону» со счётом 0:1. Ответный матч состоится в Турине 17 марта.

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