Маркизио: «Ювентус» заслужил победу в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о неудачах туринского клуба в Лиге чемпионов. Маркизио признал, что его до сих пор расстраивает отсутствие трофея в собственной коллекции.

«Меня не злит, что я не выиграл восьмой «скудетто» с «Ювентусом». Я выиграл восьмой чемпионат страны в России. Меня больше беспокоит, что я не выиграл Лигу чемпионов, когда у клуба был такой успешный цикл развития. Надеюсь, что мои бывшие одноклубники смогут выиграть Лигу чемпионов. Они заслужили это, учитывая все жертвы, на которые пошли», — сказал Маркизио в интервью DAZN.

«Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил в гостях «Лиону» со счётом 0:1. Ответный матч состоится в Турине 17 марта.