Лучший бомбардир «Валенсии» выбыл из строя

Нападающий «Валенсии» Максимилиано Гомес получил травму в матче чемпионата Испании с «Бетисом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».



Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 23-летний уругваец получил трещину одной из костей левой стопы. Игрок был заменён в перерыве встречи.

Гомес является лучшим бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, на его счету 9 голов в 22 матчах. Его российский одноклубник россиянин Денис Черышев забил один мяч в 14 играх.

Турнирная таблица чемпионата Испании