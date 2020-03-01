Лучший бомбардир «Валенсии» выбыл из строя
Нападающий «Валенсии» Максимилиано Гомес получил травму в матче чемпионата Испании с «Бетисом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 23-летний уругваец получил трещину одной из костей левой стопы. Игрок был заменён в перерыве встречи.
Гомес является лучшим бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, на его счету 9 голов в 22 матчах. Его российский одноклубник россиянин Денис Черышев забил один мяч в 14 играх.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Капитан «Шальке» выбыл до конца сезона из-за травмы
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