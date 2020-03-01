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Капитан «Шальке» выбыл до конца сезона из-за травмы

Капитан «Шальке» выбыл до конца сезона из-за травмы
Футбол / Германия 0

Полузащитник и капитан «Шальке» Омар Маскарель выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Медслужба клуба диагностировала у 27-летнего испанского хавбека повреждение приводящей мышцы. При этом точные сроки восстановления Маскареля неизвестны.

Кроме того, во время субботнего матча с «Кёльном» (0:3) в 24-м туре Бундеслиги травмировался защитник Озан Кабак. Турецкий футболист будет вынужден пропустить ближайшие матчи своей команды.

В сезоне-2019/2020 Маскераль провёл 23 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями и получив четыре предупреждения. На счету Кабака три мяча в 19 матчах за клуб.

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