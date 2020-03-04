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Некоторые футболисты «Барселоны» утратили доверие к Сетьену

Некоторые футболисты «Барселоны» утратили доверие к Сетьену
Футбол / Испания 0

Часть игроков «Барселоны» утратила доверие к главному тренеру Кике Сетьену, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, некоторые игроки каталонской команды уверены, что Сетьен не готов тренировать клуб такого высокого уровня. Отмечается, что футболисты начали терять доверие к наставнику после поражения в матче с «Валенсией» (0:2), который состоялся в конце января.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» остались недовольны поведением Эдера Сарабии, помощника Сетьена, во время выездной встречи 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2).

Напомним, Сетьен возглавил «Браселону» в середине января 2020 года. «Барселона», набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 27-м туре каталонская команда сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 7 марта, начало — в 20:30 мск.

Игроки «Барселоны» недовольны поведением ассистента Сетьена во время матча с «Реалом»
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