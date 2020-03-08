Тевес поцеловал Марадону в губы и забил гол, который принёс «Боке Хуниорс» чемпионство

В матче 23-го тура чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» принимал «Химнасию и Эсгриму». Встреча пошла на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, «Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины.



Перед началом встречи произошёл занимательный эпизод. Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес подошёл к главному тренеру «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадоне и поцеловал легендарного аргентинца в губы. Примечательно, что именно Тевес стал автором победного гола на 72-й минуте матча.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Это 34-й титул у клуба из Буэнос-Айреса. Лидером по количеству трофеев является «Ривер Плейт» — на его счету 36 выигранных чемпионатов Аргентины.