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Тевес поцеловал Марадону в губы и забил гол, который принёс «Боке Хуниорс» чемпионство

Тевес поцеловал Марадону в губы и забил гол, который принёс «Боке Хуниорс» чемпионство
Футбол / Южная Америка 0

В матче 23-го тура чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» принимал «Химнасию и Эсгриму». Встреча пошла на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, «Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины.

Перед началом встречи произошёл занимательный эпизод. Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес подошёл к главному тренеру «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадоне и поцеловал легендарного аргентинца в губы. Примечательно, что именно Тевес стал автором победного гола на 72-й минуте матча.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Это 34-й титул у клуба из Буэнос-Айреса. Лидером по количеству трофеев является «Ривер Плейт» — на его счету 36 выигранных чемпионатов Аргентины.

«Бока Хуниорс» в 34-й раз стала чемпионом Аргентины
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