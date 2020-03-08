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«Бока Хуниорс» в 34-й раз стала чемпионом Аргентины

«Бока Хуниорс» в 34-й раз стала чемпионом Аргентины
Футбол / Южная Америка 0

В матче 23-го тура чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» принимала «Химнасию и Эсгриму». Встреча пошла на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес, отправивший мяч в ворота гостей на 72-й минуте.

Судьба чемпионского титула решалась в заключительном, 23-м туре. За тур до окончания чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» уступала «Ривер Плейт» одно очко. «Ривер Плейт» в параллельном матче сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (1:1). Таким образом, «Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины.

Этот титул стал 34-м у клуба из Буэнос-Айреса. Лидером по количеству трофеев является «Ривер Плейт» — на его счету 36 выигранных чемпионатов Аргентины.

Аргентина - Примера. 23-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Окончен
1 : 0
Химнасия и Эсгрима
Ла-Плата
1:0 Тевес – 72'
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