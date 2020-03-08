«Бока Хуниорс» в 34-й раз стала чемпионом Аргентины

В матче 23-го тура чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» принимала «Химнасию и Эсгриму». Встреча пошла на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес, отправивший мяч в ворота гостей на 72-й минуте.



Судьба чемпионского титула решалась в заключительном, 23-м туре. За тур до окончания чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» уступала «Ривер Плейт» одно очко. «Ривер Плейт» в параллельном матче сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (1:1). Таким образом, «Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины.



Этот титул стал 34-м у клуба из Буэнос-Айреса. Лидером по количеству трофеев является «Ривер Плейт» — на его счету 36 выигранных чемпионатов Аргентины.