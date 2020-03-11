Тедеско: «Спартаку» не нужны миллионные траты, мы довольны нашими игроками

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что сейчас клуб не нуждается в приобретении дорогих игроков.

«Условия в «Спартаке» очень хорошие, а вообще в клубах обычно по-разному. Думаю, есть разница, в «Спартаке» ты или нет. Конечно, здесь есть 5-6 клубов, которые гарантируют тебе очень хорошие рыночные условия. И наш — один из них. Это хорошо, это важно. Качество тренировочных полей очень хорошее, несмотря на погодные условия. Как я узнал, это была мягкая зима, условия отличные, всё вокруг отлично.



Российские клубы гораздо реже, чем европейские, покупают очень дорогих футболистов? Смотрю на это скорее позитивно. Сейчас мы находимся в ситуации, когда нам не нужны миллионные траты. Мы довольны нашими игроками, у нас очень молодая команда. Так что нам не нужно было тратить по € 10-20 млн. Это не проблема. Это как в жизни: нам не нужно много денег, чтобы жить счастливо», — сказал Тедеско в интервью DW.

После 21-го тура РПЛ «Спартак» занимает 10-е место в таблице, набрав 25 очков.