ЦСКА отменил мероприятия для прессы после матча с «Уфой»
ЦСКА объявил, что не будет проводить послематчевые мероприятия для прессы после встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Вниманию СМИ: с учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Премьер-Лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Матч 22-го тура чемпионата России ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.
Читайте также
- 15 марта 2020
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:54
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:24
-
11:15
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:24
-
10:13
-
10:11
-
09:51
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
07:36
-
07:19
-
06:55
-
06:23
Партнерский контент