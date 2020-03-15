ЦСКА отменил мероприятия для прессы после матча с «Уфой»

ЦСКА объявил, что не будет проводить послематчевые мероприятия для прессы после встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Вниманию СМИ: с учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Премьер-Лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.



Матч 22-го тура чемпионата России ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.