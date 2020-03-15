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ЦСКА отменил мероприятия для прессы после матча с «Уфой»

ЦСКА отменил мероприятия для прессы после матча с «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА объявил, что не будет проводить послематчевые мероприятия для прессы после встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Вниманию СМИ: с учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Премьер-Лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Матч 22-го тура чемпионата России ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.

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