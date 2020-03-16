Бартра с женой принял участие в Nanana Challenge

Защитник «Бетиса» Марк Бартра вместе с женой Мелиссой Хименес принял участие в Nanana Challenge, суть которого заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бартра принял вызов от одноклубника Кристиана Тельо. 29-летний испанец предложил исполнить танец защитнику «Барселоны» Серхи Роберто, нападающему мадридского «Атлетико» Альваро Морате и защитнику катарского клуба «Аль-Араби» Марку Муньесу.

Бартра выступает за «Бетис» с конца января 2018 года. В нынешней кампании футболист принял участие в 23 матчах испанской Примеры. В его активе 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

Турнирная таблица чемпионата Испании по футболу сезона-2019/2020