Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Изоляция может быть весёлой». Окслейд-Чемберлен с девушкой исполнили необычный танец

«Изоляция может быть весёлой». Окслейд-Чемберлен с девушкой исполнили необычный танец
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен оригинальным образом проводит время на карантине, организованном в связи с пандемией коронавируса.

Девушка футболиста, певица Перри Эдвардс, выложила в своём «инстаграме» видео, в котором они вдвоём исполняют необычный танец, поднимаясь при этом по лестнице. Ролик она сопроводила следующей подписью: «Самоизоляция может быть весёлой».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за распространения коронавируса в Европе были приостановлены все главные клубные турниры. В частности, были перенесены матчи английской Премьер-лиги и остальных ведущих чемпионатов, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.

Подпишись на новый телеграм-канал о спорте и коронавирусе!

«Мы все умрём». Зачем отменять футбол из-за коронавируса в России?
Может, лучше поиграем, пока живы?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020