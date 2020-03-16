«Изоляция может быть весёлой». Окслейд-Чемберлен с девушкой исполнили необычный танец

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен оригинальным образом проводит время на карантине, организованном в связи с пандемией коронавируса.



Девушка футболиста, певица Перри Эдвардс, выложила в своём «инстаграме» видео, в котором они вдвоём исполняют необычный танец, поднимаясь при этом по лестнице. Ролик она сопроводила следующей подписью: «Самоизоляция может быть весёлой».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за распространения коронавируса в Европе были приостановлены все главные клубные турниры. В частности, были перенесены матчи английской Премьер-лиги и остальных ведущих чемпионатов, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.

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