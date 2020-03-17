«Ливерпуль» ведёт переговоры с Вейналдумом о продлении контракта

«Ливерпуль» предложил новый контракт голландскому полузащитнику Жоржиньо Вейналдуму, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

В данный момент стороны обсуждают новое соглашение до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед». Сумма трансфера составила € 27,5 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. Кроме того, на его счету два гола в восьми матчах Лиги чемпионов (пять — в основе). Контракт игрока с мерсисайдцами действует до лета 2021 года.

«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице АПЛ.