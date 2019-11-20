Вейналдум отпраздновал гол за сборную Нидерландов антирасистским жестом

Сборная Нидерландов принимала Эстонию в заключительном туре отборочного этапа Евро-2020. Игра, прошедшая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Хет-триком отличился полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Еще по голу забили Натан Аке и Мирон Боадю. Один из своих голов Вейналдум отпраздновал необычным образом. Полузащитник «Ливерпуля» подозвал к себе Френки Де Йонга и прислонил его руку к себе, тем самым подчеркнув, что в футболе все равны, вне зависимости от этнической принадлежности.
Сборная Нидерландов вышла в финальную стадию чемпионата Европы – 2020, заняв второе место в турнирной таблице группы B. Команда набрала 19 очков после 8 игр. Выиграла группу сборная Германии, которая записала в свой актив 21 очко.
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