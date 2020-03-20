Венгер: карантин — новый стиль жизни, к которому приходится адаптироваться. Это нелегко

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне работающий в ФИФА, рассказал, как во Франции протекает карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса.



«Для всех это новый стиль жизни, и нам приходится к нему адаптироваться. Во Франции это началось чуть раньше, чем в Англии, так что мы были вынуждены жить в изоляции и контактировать не более чем с 10 людьми за день. Это нелегко.



Мы думали, что футбол – самая важное в жизни, но сейчас понимаем, что есть куда более важные вещи», — приводит слова Венгера talkSPORT.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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