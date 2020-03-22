Брат Игуаина: Гонсало не сбежал из Италии. Наша мама больна раком

Никола Игуаин, брат аргентинского нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, прокомментировал информацию о том, что футболист сбежал из Италии в Аргентину.

«Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с болезнью под названием рак. Критиков мало интересует здоровье нашей мамы, им просто нужно упомянуть имя моего брата. Именно так работает бизнес. Все понимают, для кого это сообщение, я не буду обобщать.

Гонсало улетел с разрешения клуба и имея отрицательный результат на коронавирус. Он не сбежал из Италии. Он уехал, чтобы быть с мамой в этой сложной ситуации", — написал Никола в своём «фейсбуке».

Ранее сообщалось, что все сотрудники «Ювентуса» после заражения защитника Даниеле Ругани коронавирусом ушли на карантин.