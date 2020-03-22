Брат Игуаина: Гонсало не сбежал из Италии. Наша мама больна раком
Никола Игуаин, брат аргентинского нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, прокомментировал информацию о том, что футболист сбежал из Италии в Аргентину.
«Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с болезнью под названием рак. Критиков мало интересует здоровье нашей мамы, им просто нужно упомянуть имя моего брата. Именно так работает бизнес. Все понимают, для кого это сообщение, я не буду обобщать.
Гонсало улетел с разрешения клуба и имея отрицательный результат на коронавирус. Он не сбежал из Италии. Он уехал, чтобы быть с мамой в этой сложной ситуации", — написал Никола в своём «фейсбуке».
Ранее сообщалось, что все сотрудники «Ювентуса» после заражения защитника Даниеле Ругани коронавирусом ушли на карантин.
Игуаин может перейти в «Атлетик». Его прадед — баск
Читайте также
- 22 марта 2020
-
22:26
-
22:22
-
22:05
-
22:01
-
21:35
-
21:29
-
21:17
-
20:47
-
20:42
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:11
-
19:54
-
19:36
-
19:31
-
19:02
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:24
-
17:20
-
17:01
-
16:59
-
16:36
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
15:51
-
15:50
Партнерский контент