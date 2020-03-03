Игуаин может перейти в «Атлетик». Его прадед — баск

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в Испании, сообщает Marca.



Летом этого года у 32-летнего футболиста истекает контракт с бьянконери, и если соглашение не будет продлено, то он станет свободным агентом и сможет бесплатно присоединиться к любой команде.



По информации издания, в услугах Игуаина заинтересован «Атлетик» из Бильбао. При этом Гонсало хоть и является аргентинцем, но соответствует трансферной политике клуба, которая заключается в приобретении исключительно баскских игроков. Прадед форварда – баск, эмигрировавший в Аргентину. Сам Игуаин родился во Франции и имеет двойное гражданство.



Игуаин защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, а ранее выступал за «Ривер Плейт», «Реал» и «Наполи». В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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